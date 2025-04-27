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Число погибших из-за взрыва в порту Ирана увеличилось до 18

Ранее стало известно, что взрыв могло вызвать вещество для ракетного топлива.
Анастасия Бобылева 2025-04-27 07:59:20
© Фото: © Islamic Republic of Iran News Ag XinHua Global Look Press

Число погибших в результате крупного взрыва в иранском порту Шахид Раджаи увеличилось до 18, также известно о более 800 пострадавших. Об этом сообщили в управлении чрезвычайными ситуациями при губернаторе провинции Хормозган.

«К сожалению, к данному моменту количество погибших возросло и составляет 18 человек, число пострадавших превышает 800 человек», - заявил глава ведомства Мехрдад Хасан-заде, его слова приводит телеканал IRIB.

Взрыв в порту Шахид Раджаи в иранском городе Бендер-Аббас произошел в субботу 26 апреля около полудня. По имеющимся данным, взорвался топливный бак - предположительно, с веществом для ракетного топлива. Ближайшие здания и ряд автомобилей оказались повреждены взрывной волной.

#взрыв #Иран #Шахид Раджаи
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