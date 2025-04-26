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Число пострадавших от взрыва на юге Ирана превысило сотню человек

Некоторые люди все еще могут оставаться под завалами.
2025-04-26 13:29:17
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Число пострадавших при взрыве на юге Ирана увеличилось на 35, достигнув 115 человек, передают экстренные службы.

Ранее агентство Tasnim сообщало о 80 пострадавших, из которых 40 были доставлены в больницу Шахида Мохаммади в городе Бендер-Аббас.

Для эвакуации пострадавших на место происшествия выдвинулись 15 машин скорой помощи и четыре автобуса экстренных служб.

Информация о взрыве в порту Махид Раджаи в городе Бендер-Аббас на юге Ирана появилась 26 апреля. По предварительной информации причиной стал взрыв топливного бака.

Большинство зданий и ряд автомобилей оказались повреждены взрывной волной.

 

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