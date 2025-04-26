Число пострадавших от взрыва на юге Ирана превысило сотню человек

Число пострадавших при взрыве на юге Ирана увеличилось на 35, достигнув 115 человек, передают экстренные службы.
Ранее агентство Tasnim сообщало о 80 пострадавших, из которых 40 были доставлены в больницу Шахида Мохаммади в городе Бендер-Аббас.
Для эвакуации пострадавших на место происшествия выдвинулись 15 машин скорой помощи и четыре автобуса экстренных служб.
Информация о взрыве в порту Махид Раджаи в городе Бендер-Аббас на юге Ирана появилась 26 апреля. По предварительной информации причиной стал взрыв топливного бака.
Большинство зданий и ряд автомобилей оказались повреждены взрывной волной.
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