NYT: взрыв в порту Ирана могло вызвать вещество для ракетного топлива

Применимое для ракетного топлива вещество могло вызвать мощный взрыв в порту Ирана Шахид Раджаи. Такое предположение озвучил связанный с Корпусом стражей исламской революции Ирана (КСИР) собеседник The New York Times. Речь идет о перхлорате натрия - основном ингредиенте твердого топлива для ракет.

«Есть признаки того, что взрыв произошел из-за неправильного хранения перхлората натрия в порту. Охранная фирма Ambrey сообщила в январе, что Китай отправил химикат в Иран, чьи запасы ракетного топлива были истощены в прошлом году», - сообщили американские журналисты.

Напомним, мощный взрыв в порту иранского города Бендер-Аббас произошел утром 26 апреля. Тогда местные СМИ писали, что он возник на причале из-за возгорания топливного резервуара.

Взрыв был такой силы, что его услышали на расположенном в 20 километрах от берега острове Кешм в Персидском заливе.

Жертвами взрыва стали 14 человек, согласно главе иранского МВД. Еще примерно 750 получили ранения. При этом взрывная волна выбила окна в радиусе нескольких километров.