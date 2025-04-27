Суд арестовал подорвавшего Москалика Кузина на два месяца

Суд арестовал подорвавшего генерал-лейтенанта Ярослава Москалика Игната Кузина Кузина на два месяца. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.
«По ходатайству следователя СК России судом Игнату Кузину, обвиняемому в террористическом акте, в результате которого погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Ярослав Москалик, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении.
Именно на такой мере пресечения настаивало обвинение.
Ранее сообщалось о том, что Басманный суд получил материалы об избрании Кузину меры пресечения.
Накануне Кузин был задержан и допрошен. Он полностью признал свою вину и рассказал подробности покушения.
Утром 25 апреля в городе Балашиха Московской области погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Очевидцы сообщили, что сначала они услышали хлопок, после чего взорвался автомобиль.
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