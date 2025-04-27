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В суд поступило ходатайство на арест подорвавшего Москалика Кузина

Следствие запрашивает меру пресечения в виде заключения под стражу.
Константин Денисов 2025-04-27 19:59:32
© Фото: ЦОС ФСБ России

В московский суд поступили материалы об избрании меры пресечения Игнату Кузину, обвиняемому в убийстве генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

«В ближайшее время Басманный районный суд города Москвы приступит к рассмотрению материала об избрании меры пресечения в отношении Кузина Игната Витальевича», – говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно о том, что следствие ходатайствует об аресте Кузина.

27 апреля ему предъявили обвинение в в совершении теракта, а также незаконном обороте и изготовлении взрывчатых веществ и взрывных устройств. Кузин дал признательные показания.

Утром 25 апреля в городе Балашиха Московской области погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Очевидцы сообщили, что сначала они услышали хлопок, после чего взорвался автомобиль.

#в стране и мире #убийство #арест #Ярослав Москалик #игнат кузин
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