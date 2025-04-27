В суд поступило ходатайство на арест подорвавшего Москалика Кузина

В московский суд поступили материалы об избрании меры пресечения Игнату Кузину, обвиняемому в убийстве генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

«В ближайшее время Басманный районный суд города Москвы приступит к рассмотрению материала об избрании меры пресечения в отношении Кузина Игната Витальевича», – говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно о том, что следствие ходатайствует об аресте Кузина.

27 апреля ему предъявили обвинение в в совершении теракта, а также незаконном обороте и изготовлении взрывчатых веществ и взрывных устройств. Кузин дал признательные показания.

Утром 25 апреля в городе Балашиха Московской области погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Очевидцы сообщили, что сначала они услышали хлопок, после чего взорвался автомобиль.