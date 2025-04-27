Подорвавшему Москалика агенту предъявили обвинение в теракте, он признал вину

Задержанному по подозрению в убийстве генерал-лейтенанта Ярослава Москалика Игнату Кузину предъявлено обвинение в совершении теракта, а также незаконном обороте и изготовлении взрывчатых веществ и взрывных устройств. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

«С Кузиным продолжаются следственные действия, в рамках которых он дает подробные показания об обстоятельствах произошедшего. В частности, обвиняемый сообщил, что был завербован сотрудниками службы безопасности Украины за денежное вознаграждение, которые выходили с ним на связь, и о конкретных задачах, поставленных перед ним», – говорится в сообщении.

Кузин сообщил, что прибыл в Россию в 2023 году и все это время вел наблюдение за Москаликом. За месяц до покушения он приобрел автомобиль и заранее припарковал его у подъезда генерала.

Взрывчатку Кузин собрал из элементов, которые взял в специально подготовленном украинскими спецслужбами тайнике.

За свои действия Кузин получил 18 тысяч долларов. Он полностью признал свою вину. Следствие направило ходатайство об аресте обвиняемого.

Ранее ФСБ опубликовало кадры с допросом задержанного, на которых он признал свою вину в совершении преступления. Кузина задержали сегодня.

Утром 25 апреля в городе Балашиха Московской области погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Очевидцы сообщили, что сначала они услышали хлопок, после чего взорвался автомобиль.