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Подорвавшему Москалика агенту предъявили обвинение в теракте, он признал вину

Сейчас задержанный дает подробные показания в СК РФ.
Константин Денисов 2025-04-27 15:11:59
© Фото: ФСБ России © Видео: СК РФ

Задержанному по подозрению в убийстве генерал-лейтенанта Ярослава Москалика Игнату Кузину предъявлено обвинение в совершении теракта, а также незаконном обороте и изготовлении взрывчатых веществ и взрывных устройств. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

«С Кузиным продолжаются следственные действия, в рамках которых он дает подробные показания об обстоятельствах произошедшего. В частности, обвиняемый сообщил, что был завербован сотрудниками службы безопасности Украины за денежное вознаграждение, которые выходили с ним на связь, и о конкретных задачах, поставленных перед ним», – говорится в сообщении.

Кузин сообщил, что прибыл в Россию в 2023 году и все это время вел наблюдение за Москаликом. За месяц до покушения он приобрел автомобиль и заранее припарковал его у подъезда генерала.

Взрывчатку Кузин собрал из элементов, которые взял в специально подготовленном украинскими спецслужбами тайнике.

За свои действия Кузин получил 18 тысяч долларов. Он полностью признал свою вину. Следствие направило ходатайство об аресте обвиняемого.

Ранее ФСБ опубликовало кадры с допросом задержанного, на которых он признал свою вину в совершении преступления. Кузина задержали сегодня.

Утром 25 апреля в городе Балашиха Московской области погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Очевидцы сообщили, что сначала они услышали хлопок, после чего взорвался автомобиль.

#Теракт #Украина #СК РФ #Ярослав Москалик #игнат кузин
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