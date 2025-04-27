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Лавров прилетел в Бразилию на совещание глав МИД стран БРИКС

Руководители внешнеполитических ведомств соберутся в Рио-де-Жанейро.
Сергей Лебедев 2025-04-27 19:49:40
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл в Бразилию, где примет участие в совещании глав внешнеполитических ведомств государства БРИКС. Об этом сообщает корреспондент телеканала «Звезда».

Заседание сотоится 28-29 апреля в Рио-де-Жанейро. На нем обсудят международную повестку дня, реализацию договоренностей лидеров объединения и наметят дальнейшие шаги по развитию партнерства.

Также будет организована отдельная сессия, на которой обсудят роль Глобального Юга в укреплении многосторонности.

Напомним, в этом году председательство в БРИКС перешло Бразилии. Именно поэтому в начале июля этого года в Рио-де-Жанейро пройдет саммит объединения.

В 2024 году председателем БРИКС была Россия, и 22-24 октября в Казани состоялся пятнадцатый саммит объединения.

#Россия #в стране и мире #Сергей Лавров #МИД РФ #Бразилия #брикс
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