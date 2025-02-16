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Саммит БРИКС состоится в Рио-де-Жанейро 6-7 июля

В 2024 году председателем БРИКС была Россия, теперь же объединение возглавила Бразилия, поэтому саммит пройдет в ее столице.
Анастасия Бобылева 2025-02-16 03:33:33
© Фото: Iranian Presidency Keystone Press Agency Globallookpress

В БРИКС официально утвердили даты и место проведения саммита. Мероприятие пройдет в Рио-де-Жанейро с 6 по 7 июля, сообщили в пресс-службе объединения.

«Дата и место проведения саммита БРИКС в 2025 году были подтверждены. Он пройдет в Рио-де-Жанейро с 6 по 7 июля», - приводит текст сообщения ТАСС.

В 2024 году председателем БРИКС была Россия, и 22-24 октября в Казани состоялся пятнадцатый саммит объединения. На нем приняли решение создать категорию государств-партнеров, в которую вскоре вошли Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Боливия, Куба, Таиланд, Малайзия и Уганда.

А 18 января 2025 года Бразилия объявила страной-партнером БРИКС Нигерию. В МИДе страны заявили, что у Нигерии много общего с объединением: например, позиция по укреплению сотрудничества государств глобального Юга.

#в стране и мире #Саммит #Бразилия #брикс #Рио-де-Жанейро
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