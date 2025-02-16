Саммит БРИКС состоится в Рио-де-Жанейро 6-7 июля

В БРИКС официально утвердили даты и место проведения саммита. Мероприятие пройдет в Рио-де-Жанейро с 6 по 7 июля, сообщили в пресс-службе объединения.

«Дата и место проведения саммита БРИКС в 2025 году были подтверждены. Он пройдет в Рио-де-Жанейро с 6 по 7 июля», - приводит текст сообщения ТАСС.

В 2024 году председателем БРИКС была Россия, и 22-24 октября в Казани состоялся пятнадцатый саммит объединения. На нем приняли решение создать категорию государств-партнеров, в которую вскоре вошли Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Боливия, Куба, Таиланд, Малайзия и Уганда.

А 18 января 2025 года Бразилия объявила страной-партнером БРИКС Нигерию. В МИДе страны заявили, что у Нигерии много общего с объединением: например, позиция по укреплению сотрудничества государств глобального Юга.