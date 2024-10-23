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Путин заявил о происходящих в мире кардинальных изменениях

По словам российского лидера, страны-члены БРИКС «не на словах, а на деле» проявляют ответственность за будущее мира.
Глеб Владовский 2024-10-23 12:09:10
© Фото: Алексей Даничев, Фотохост-агентство brics-russia2024.ru © Видео: ТРК «Звезда»

В мире происходят поистине кардинальные изменения. Такое заявление сделал на саммите БРИКС президент РФ Владимир Путин.

По словам российского лидера, страны-члены БРИКС «не на словах, а на деле» положительно влияют на положение дел в сфере глобальной стабильности и безопасности. Он также подчеркнул, что они вносят огромный вклад в решение острых региональных проблем. Таким образом, они несут ответственность за будущее мира.

«Именно такой курс особенно востребован в нынешних условиях, когда в мире происходят поистине кардинальные изменения. Идет процесс формирования многополярного мира», - подчеркнул глава государства.

Также сообщалось, что помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал переговоры Путина с лидерами стран, приехавшими на саммит БРИКС в Казань, успешными. По его словам, в ходе переговоров затрагивалась в том числе и украинская проблематика.

Напомним, что саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. Помимо России, Бразилии, Индии, КНР и ЮАР, с января 2024 года в него также входят Иран, ОАЭ, Египет, Эфиопия и Саудовская Аравия.

#в стране и мире #Владимир Путин #брикс #саммит Брикс
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