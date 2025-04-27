МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин позвонил командирам подразделений, освобождавших Курскую область

Верховный главнокомандующий ВС РФ поблагодарил военнослужащих за геройскую работу.
Сергей Лебедев 2025-04-27 18:41:36
© Фото: The Kremlin Moscow, GlobalLookPress

Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации Владимир Путин позвонил командующему группировкой войск и командирам наиболее отличившихся подразделений, которые освобождали Курскую область от украинских боевиков. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Путин поздравил их с победой и поблагодарил за геройскую работу», - рассказал представитель Кремля.

Напомним, ранее начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил президенту об освобождении региона от националистов. После доклада военачальника Владимир Путин поздравил российских бойцов с победой.

По данным Министерства обороны, сейчас ведется выявление одиночных боевиков, которые пытаются укрыться на нашей территории. В ведомстве добавили, что разгром ВСУ в Курской области завершен.

#Курская область #Владимир Путин #верховный главнокомандующий #Президент #подразделения #поздравил
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Вьетнам. Оружие Победы
2
Северный десант
3
Высшая школа ПВО
4
Фрегаты 11356. Россия/Индия
5
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
6
Броневики СВО. Часть 1
7
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
8
Ми-8. Полет в Магадан
9
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
10
СВО. Батальон штурма и разграждения
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 