Путин позвонил командирам подразделений, освобождавших Курскую область

Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации Владимир Путин позвонил командующему группировкой войск и командирам наиболее отличившихся подразделений, которые освобождали Курскую область от украинских боевиков. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Путин поздравил их с победой и поблагодарил за геройскую работу», - рассказал представитель Кремля.

Напомним, ранее начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил президенту об освобождении региона от националистов. После доклада военачальника Владимир Путин поздравил российских бойцов с победой.

По данным Министерства обороны, сейчас ведется выявление одиночных боевиков, которые пытаются укрыться на нашей территории. В ведомстве добавили, что разгром ВСУ в Курской области завершен.