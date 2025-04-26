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Путин поздравил бойцов с победой в Курской области

Глава государства поблагодарил военнослужащих за проявленное мужество и героизм.
Сергей Лебедев 2025-04-26 13:47:13
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации Владимир Путин поздравил военнослужащих с освобождением Курской области от украинских националистов. Он отметил, что полный разгром ВСУ в приграничном регионе создает условия для дальнейших успешных действий наших войск и на других важнейших направлениях.

«Поздравляю весь личный состав, всех бойцов и командиров с этим успехом, с Победой! Благодарю вас за проявленное мужество, героизм, служение Отечеству нашему и народу России», - сказал президент.

Напомним, сегодня начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил главе государства о полном освобождении Курской области от боевиков. По его словам, киевский режим потерял на этом направлении 76 тысяч человек.

Владимир Путин констатировал, что авантюра националистов в приграничном регионе провалилась.

#ВДВ #Курская область #Владимир Путин #верховный главнокомандующий #Президент
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