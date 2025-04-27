На этой неделе состоялся очередной раунд переговоров и встреч на высшем уровне по вопросу украинского конфликта. Напомним, российский лидер Владимир Путин в четвертый раз принял специального посланника американского президента Стива Уиткоффа.

Недавно государственный секретарь США Марко Рубио отметил, что после проведения ряда консультаций в Вашингтоне стали намного лучше понимать позицию Москвы. По нынешним временам - это прогресс.

А вот что касается Киева и Европы, то там с договороспособностью все по-прежнему плохо. Владимир Зеленский истериками реагирует на любые предложения по урегулированию конфликта.

Жаждут крови и в Лондоне. Британцы открыто атакуют президента СЩА Дональда Трампа, пытаясь сорвать его мирные планы.

Подробнее о переговорах в Москве и почему глобалисты срывают все попытки остановить конфликт, смотрите в сюжете Станислава Иващенко для программы «Главное с Ольгой Беловой».