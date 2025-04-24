Международное признание статуса Крыма как российской территории – важная, но все же отнюдь не единственная часть так называемого мирного плана Трампа, который по информации The Daily Telegraph состоит из семи пунктов. Но обычно переговоры идут строго конфиденциально и такие утечки в прессу вроде той, что позволил себе глава киевского режима Владимир Зеленский, заявив, что Украина никогда не пойдет на это, президент США предсказуемо воспринял в принципе как саботаж мирного процесса.

«Это заявление очень вредно для мирных переговоров с Россией в том, что Крым был потерян много лет назад под эгидой президента Барака Обамы, и даже не является предметом обсуждения. Никто не просит Зеленского признать Крым российской территорией, но, если он хочет Крым, почему они не сражались за него 11 лет назад, когда он был передан России без выстрела?» – вопрошает глава Белого дома. – Ситуация для Украины ужасная – он может иметь мир или он может бороться еще три года, прежде чем потерять всю страну. Мы очень близки к сделке, но человек, у которого «нет карт, чтобы играть», теперь, наконец, должен сделать это».

Ранее на фоне таких заявлений Зеленского США, а вслед за ними Франция и Германия понизили уровень своего участия в переговорах с участием Украины в Лондоне. Но глава офиса Андрей Ермак и министр иностранных дел Андрей Сибига туда все же приехали. Хотя консультации проходили на экспертном уровне и даже не предусматривали дискуссии.

«Президент Трамп разочарован, его терпение на исходе. Он хочет добиться мира, но для этого обе стороны должны быть готовы к прекращению боевых действий, и, к сожалению, президент Зеленский движется в неправильном направлении», – отметила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Financial Times пишет, что к необходимости территориальных уступок Зеленского убеждают даже те, кто выступает за дальнейшее накачивание оружием киевского режима. По сообщениям издания, Германия, Франция и Великобритания хотят при этом сохранить Киеву лицо. В Европе серьезно восприняли заявления вице-президента США Джея Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио о выходе Вашингтона из переговорного процесса. Вот что, например, заявил в интервью заблокированному в России Euronews* президент Польши Анджей Дуда.

«Это должен быть компромисс. Де-факто этот мир должен сводиться к тому, чтобы ни одна из сторон не сказала, что выиграла эту войну. Каждой стороне нужно будет отступить. Украине тоже придется пойти на уступки. Скорее всего, так и произойдет», – признал польский лидер.

В Кремле заявили, что высказывания Трампа по Крыму полностью соотносятся с позицией Россией. Несмотря на заявления Вэнса, там исходят из того, что переговоры с американцами продолжаются. Москва, по словам Пескова, нацелена на достижение мира. Но с учетом обеспечения российских интересов. Детали переговоров ожидаемо держатся в секрете.

«Мы не можем и не хотим комментировать какие-либо утечки в связи с предполагаемыми деталями предполагаемого плана. Повторю, работа ведется. Мы нацелены на продолжение процесса урегулирования и ценим посреднические услуги американской стороны», – заявил Песков.

В Кремле не стали опровергать, но и не подтвердили факт новой личной встречи Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. По информации сайта Axios, она может состояться в Москве уже завтра. В последний раз президент принял личного друга Трампа в Санкт-Петербурге, в здании Президентской библиотеки. Тогда их беседа продлилась больше четырех часов. А с февраля Уиткофф был в России трижды – с интервалом раз в месяц.

«Подробности переговоров, до тог как они состоялись, мы раскрыть не в состоянии, мы так не умеем. Мы информируем, если и когда состоится новый контакт президента с господином Уиткоффом, ничего не укроем, мы все вам сообщим», – пообещал пресс-секретарь президента РФ.

Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу в интервью агентству ТАСС заявил, что за планами о вводе на Украину европейских миротворцев стоит по сути попытка интервенции – военного освоения территории страны. Три года назад, по его словам, это стало одной из причин начала СВО.

«Те же британцы еще до начала СВО очень активно строили в Очакове в Николаевской области свою военно-морскую базу, где не только тренировали морской спецназ ВМС Украины, но и проводили против нас свои операции. Получается, что они опять смогут вернуться туда, но уже под флагом миротворческих сил? Именно это и подразумевает французский президент Эммануэль Макрон, когда говорит, что Украина имеет право просить о вводе натовских контингентов без согласования с Россией. Правда, здравомыслящие политики в Европе понимают, что реализация такого сценария может привести к прямому столкновению НАТО с Россией и в дальнейшем к третьей мировой войне», – заключил Шойгу.

Согласился с ним и Песков.

И такие сигналы Москвы во Франции и Великобритании может быть даже услышали. Готовность отправить на Украину своих военных в качестве миротворцев, по информации газеты, Times в случае заключения мирного соглашения с Москвой в Европе ослабевает. Против этого, по данным социологов, выступают и больше половины опрошенных в Польше. Среди граждан в возрасте от 25-ти до 29-ти лет доля тех, кто считает что на Украине не место западным военным, достигает 66%.

* – телеканал внесен в реестр запрещенной информации Роскомнадзора.