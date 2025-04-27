Путин тет-а-тет поговорил с Герасимовым после доклада о Курской области

Президент России Владимир Путин заявил начальнику Генштаба РФ Валерию Герасимову, что переговорит с ним отдельно после доклада об освобождении Курской области от ВСУ.

«Все, Валерий Васильевич, мы сейчас еще переговорим», – сказал глава государства.

Детали последующей беседы не разглашаются. Дополнительные кадры показал в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

Напомним, об освобождении российского региона стало известно накануне. ВС РФ освободили последний населенный пункт, который оставался под контролем ВСУ – Горналь.

Позже врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал о планах по восстановлению всей поврежденной и разрушенной инфраструктуры.