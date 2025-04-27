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Путин тет-а-тет поговорил с Герасимовым после доклада о Курской области

Начальник Генштаба РФ доложил об освобождении Курской области от ВСУ.
Константин Денисов 2025-04-27 16:05:35
© Фото: Roman Naumov, URA.RU, Global Look Press

Президент России Владимир Путин заявил начальнику Генштаба РФ Валерию Герасимову, что переговорит с ним отдельно после доклада об освобождении Курской области от ВСУ. 

«Все, Валерий Васильевич, мы сейчас еще переговорим», – сказал глава государства.

Детали последующей беседы не разглашаются. Дополнительные кадры показал в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

Напомним, об освобождении российского региона стало известно накануне. ВС РФ освободили последний населенный пункт, который оставался под контролем ВСУ – Горналь.

Позже врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал о планах по восстановлению всей поврежденной и разрушенной инфраструктуры.

#Путин #Курская область #валерий герасимов #Генштаб РФ
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