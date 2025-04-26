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Игната Кузина, подозреваемого убийстве Ярослава Москалика, доставили в СК РФ

В органах заявили о причастности украинских спецслужб к совершению преступления.
2025-04-26 21:50:00
© Фото: Скриншот видео ФСБ России © Видео: ФСБ России

Подозреваемого в убийстве генерал-лейтенанта Ярослава Москалика Ивана Кузина доставили в СК РФ. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ России.

Ведомство поделилось кадрами, на которых Кузина заводят в здание СК.

Ранее ВСБ опубликовало кадры с допросом задержанного, на которых он признал свою вину в совершении преступления. Кузина задержали сегодня.

Утром 25 апреля в городе Балашиха Московской области погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Очевидцы сообщили, что сначала они услышали хлопок, после чего взорвался автомобиль.

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