Игната Кузина, подозреваемого убийстве Ярослава Москалика, доставили в СК РФ

Подозреваемого в убийстве генерал-лейтенанта Ярослава Москалика Ивана Кузина доставили в СК РФ. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ России.

Ведомство поделилось кадрами, на которых Кузина заводят в здание СК.

Ранее ВСБ опубликовало кадры с допросом задержанного, на которых он признал свою вину в совершении преступления. Кузина задержали сегодня.

Утром 25 апреля в городе Балашиха Московской области погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Очевидцы сообщили, что сначала они услышали хлопок, после чего взорвался автомобиль.