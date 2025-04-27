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С обвиняемым в убийстве генерала Москалика провели следственный эксперимент

Агента украинских спецслужб Ивана Кузина привезли на место взрыва автомобиля в Балашихе.
Сергей Лебедев 2025-04-27 15:14:58
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Агента украинских спецслужб Ивана Кузина в воскресенье доставили на место убийства генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. С подозреваемым провели следственные действия. Об этом сообщает корреспондент телеканала «Звезда».

Ранее стало известно, что Ивану Кузину предъявили официальное обвинение. Он уже дал признательные показания.

Напомним, в пятницу во дворе многоквартирного дома в подмосковной Балашихе взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль. В результате погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Ярослав Москалик.

Позже был задержан Иван Кузин, который признался в работе на украинские спецслужбы. Именно по их заданию он устроил покушение на высокопоставленного военачальника. За преступление ему обещали заплатить 18 тысяч долларов.

#покушение #Уголовное дело #наш эксклюзив #следственные действия #Балашиха #Ярослав Москалик #Иван Кузин
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