С обвиняемым в убийстве генерала Москалика провели следственный эксперимент

Агента украинских спецслужб Ивана Кузина в воскресенье доставили на место убийства генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. С подозреваемым провели следственные действия. Об этом сообщает корреспондент телеканала «Звезда».
Ранее стало известно, что Ивану Кузину предъявили официальное обвинение. Он уже дал признательные показания.
Напомним, в пятницу во дворе многоквартирного дома в подмосковной Балашихе взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль. В результате погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Ярослав Москалик.
Позже был задержан Иван Кузин, который признался в работе на украинские спецслужбы. Именно по их заданию он устроил покушение на высокопоставленного военачальника. За преступление ему обещали заплатить 18 тысяч долларов.
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