ФСБ: убийца Москалика сам приобрел и заминировал авто

Задержанный за убийство генерал-лейтенанта Ярослава Москалика Игнат Кузин приобрел и заминировал взорвавшийся автомобиль, сообщили в ФСБ.
Элементы для взрывчатки он забрал из специального тайника, оборудованного в Московской области украинскими спецслужбами.
Ранее сообщалось о том, что взрывчатку, заложенную в автомобиле, привели в действие на Украине.
Российские правоохранители практически сразу заподозрили украинский след в совершенном преступлении.
Утром 25 апреля в городе Балашиха Московской области погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Очевидцы сообщили, что сначала они услышали хлопок, после чего взорвался автомобиль.
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