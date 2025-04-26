ФСБ: убийца Москалика сам приобрел и заминировал авто

Задержанный за убийство генерал-лейтенанта Ярослава Москалика Игнат Кузин приобрел и заминировал взорвавшийся автомобиль, сообщили в ФСБ.

Элементы для взрывчатки он забрал из специального тайника, оборудованного в Московской области украинскими спецслужбами.

Ранее сообщалось о том, что взрывчатку, заложенную в автомобиле, привели в действие на Украине.

Российские правоохранители практически сразу заподозрили украинский след в совершенном преступлении.

Утром 25 апреля в городе Балашиха Московской области погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Очевидцы сообщили, что сначала они услышали хлопок, после чего взорвался автомобиль.