СВУ в машине, из-за взрыва которой погиб Москалик, привели в действие на Украине

Бомба, из-за взрыва которой погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалика, была приведена в действие дистанционно с территории Украины. Об этом в субботу сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

В ведомстве заявили, что спецслужбы киевского режима оборудовали в Московской области тайник. В нем для исполнителя покушения оставили компоненты взрывного устройства.

Ранее стало известно, что ФСБ задержала террориста, который заминировал автомобиль в Балашихе. Им оказался 42-летний Игнат Кузин с видом на жительства на Украине.

На преступника возбудили уголовное дело по статьям за теракт и незаконное хранение взрывчатки.