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СВУ в машине, из-за взрыва которой погиб Москалик, привели в действие на Украине

По делу о теракте задержали агента украинских спецслужб.
Сергей Лебедев 2025-04-26 18:34:39
© Фото: Stringer, news.ru, Global Look Press

Бомба, из-за взрыва которой погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалика, была приведена в действие дистанционно с территории Украины. Об этом в субботу сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

В ведомстве заявили, что спецслужбы киевского режима оборудовали в Московской области тайник. В нем для исполнителя покушения оставили компоненты взрывного устройства.

Ранее стало известно, что ФСБ задержала террориста, который заминировал автомобиль в Балашихе. Им оказался 42-летний Игнат Кузин с видом на жительства на Украине.

На преступника возбудили уголовное дело по статьям за теракт и незаконное хранение взрывчатки.

#Россия #в стране и мире #взрыв #ФСБ #ЦОС #Ярослав Москалик
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