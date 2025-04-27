Трамп заявил о праве США бесплатно пользоваться Панамским и Суэцким каналами

Американский президент Дональд Трамп заявил, что у кораблей США должно быть право бесплатного прохода через Панамский и Суэцкий канал. По его мнению, без Соединенных Штатов этих водных транспортных артерий не существовало бы.

«Американским судам, как военным, так и коммерческим, следовало бы разрешить бесплатный проход через Панамский и Суэцкий каналы! Эти каналы не существовали бы без США», - написал он в своей социальной сети, его цитирует RT.

Трамп также заявил, что уже попросил госсекретаря Марко Рубио немедленно заняться этим вопросом.

Суэцкий канал, открытый в 1869 году (хотя первоначально был прорыт еще во II тысячелетии до Р.Х.), соединяет Средиземное и Красное моря, сокращая путь вокруг Африканского континента на восемь тысяч километров. Панамский канал соединяет Карибское море, Атлантический и Тихий океаны (Панамский залив). Его открыли в 1920 году. США в 1848 году инициировали постройку этого межокеанского пути, а 31 декабря 1999 года передали контроль над каналом Панаме.

Американский лидер неоднократно высказывался о намерении вернуть его стране контроль над Панамским каналом. Такие заявления звучали еще до его второго избрания президентом. А после инаугурации госсекретарь США Рубио сказал, что Трамп не желает сохранять статус-кво Панамскому каналу, так как влияние Коммунистической партии Китая над этим районом «представляет угрозу и является нарушением Договора о постоянном нейтралитете и эксплуатации канала». А 21 февраля он заявил о необходимости США вернуть себе Панамский канал, поскольку «сегодня Китай фактически забрал его себе».