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Рубио: Трамп не желает сохранять статус-кво Панамскому каналу

Причиной нежелания Трампа стало возросшее влияние Китая на регион.
Виктория Бокий 2025-02-03 00:16:46
© Фото: Mauricio Valenzuela dpa Globallookpress

Госсекретарь США Марко Рубио заявил о нежелании президента США Дональда Трампа сохранять статус-кво Панамскому каналу. Причиной тому стало возросшее влияние Китая на регион. Об этом сообщает RT со ссылкой на Госдепартамент США.

«Рубио проинформировал президента (Панамы. – Прим. ред.), что Трамп принял предварительное решение о том, что нынешнее положение влияния и контроля Коммунистической партии Китая над районом Панамского канала представляет угрозу и является нарушением Договора о постоянном нейтралитете и эксплуатации канала», - говорится на сайте американского дипломатического ведомства.

Отмечается, что Марко Рубио дал понять, что статус-кво неприемлем. И, если не будет изменений в связи с этим, то он потребует от Вашингтона принятия мер для защиты прав в соответствии с договором.

Сегодня госсекретарь США встретился с президентом Панамы Хосе Раулем Мулино и министром иностранных дел Хавьером Мартинесом-Ачей для обсуждения региональных и глобальных проблем.

Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп грозился вернуть Панамский канал, потому что эта «водная артерия» является жизненно важным национальным достоянием для американского государства и играет критическую роль для их экономики.

#сша #Дональд Трамп #Панама #Марко Рубио #панамский канал
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