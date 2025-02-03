Рубио: Трамп не желает сохранять статус-кво Панамскому каналу

Госсекретарь США Марко Рубио заявил о нежелании президента США Дональда Трампа сохранять статус-кво Панамскому каналу. Причиной тому стало возросшее влияние Китая на регион. Об этом сообщает RT со ссылкой на Госдепартамент США.

«Рубио проинформировал президента (Панамы. – Прим. ред.), что Трамп принял предварительное решение о том, что нынешнее положение влияния и контроля Коммунистической партии Китая над районом Панамского канала представляет угрозу и является нарушением Договора о постоянном нейтралитете и эксплуатации канала», - говорится на сайте американского дипломатического ведомства.

Отмечается, что Марко Рубио дал понять, что статус-кво неприемлем. И, если не будет изменений в связи с этим, то он потребует от Вашингтона принятия мер для защиты прав в соответствии с договором.

Сегодня госсекретарь США встретился с президентом Панамы Хосе Раулем Мулино и министром иностранных дел Хавьером Мартинесом-Ачей для обсуждения региональных и глобальных проблем.

Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп грозился вернуть Панамский канал, потому что эта «водная артерия» является жизненно важным национальным достоянием для американского государства и играет критическую роль для их экономики.