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У вернувшегося из Индии туриста выявили холеру

В Роспотребнадзоре сообщили, что вернувшегося из Индии туриста госпитализировали.
Глеб Владовский 2025-04-26 09:14:18
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

У вернувшегося из Индии туриста выявили случай заболевания холерой. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

«Случай заболевания холерой выявлен у жителя Воронежской области. Пациент прибыл рейсом из Индии в Москву 21 апреля», - уточнили в ведомстве.

Россиянина госпитализировали в бокс инфекционного стационара. Признаки заболевания у пациента не обнаружили.

Напомним, первый случай заболевания холерой подтвердили 24 апреля у жителя Московской области, прибывшего этим же рейсом. В Роспотребнадзоре установили круг контактных лиц, состоящий из 321 человека в 33 регионах страны. Врач-инфекционист Азизбек Ботиров рассказал «Звезде», что в случае заболевания холерой, опасность летального исхода заключается в обезвоживании организма.

#роспотребнадзор #заболевание #турист #холера
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