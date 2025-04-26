У вернувшегося из Индии туриста выявили холеру

У вернувшегося из Индии туриста выявили случай заболевания холерой. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

«Случай заболевания холерой выявлен у жителя Воронежской области. Пациент прибыл рейсом из Индии в Москву 21 апреля», - уточнили в ведомстве.

Россиянина госпитализировали в бокс инфекционного стационара. Признаки заболевания у пациента не обнаружили.

Напомним, первый случай заболевания холерой подтвердили 24 апреля у жителя Московской области, прибывшего этим же рейсом. В Роспотребнадзоре установили круг контактных лиц, состоящий из 321 человека в 33 регионах страны. Врач-инфекционист Азизбек Ботиров рассказал «Звезде», что в случае заболевания холерой, опасность летального исхода заключается в обезвоживании организма.