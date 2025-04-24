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Завозной случай холеры выявили в Московской области

Заболевание нашли у туриста, вернувшегося из Индии.
Глеб Владовский 2025-04-24 12:09:00
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В Московской области выявили завозной случай холеры. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По данным ведомства, заболевание обнаружили у 40-летнего туриста, вернувшегося из Индии в Москву 21 апреля. Мужчина находился за рубежом с 11 по 20 апреля. В поездке был один, посещал несколько городов страны, а также выезжал в Непал.

«По его утверждению, пил проточную фильтрованную воду из-под крана, питался в разных кафе. По возвращении домой почувствовал недомогание и обратился к медикам», - говорится в пресс-релизе.

В Роспотребнадзоре установили круг контактых лиц, состоящий из 321 человека в 33 регионах страны - члены семьи, пассажиры и экипаж рейса, которым прибыл пациент, медики скорой помощи. Всех их взяли под медицинское наблюдение.

В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время ни у кого из контактных лиц симптомов заболевания нет. В Подмосковье продолжаются противоэпидемические мероприятия. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.

#Индия #Подмосковье #роспотребнадзор #заболевание #турист #холера
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