Завозной случай холеры выявили в Московской области

В Московской области выявили завозной случай холеры. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По данным ведомства, заболевание обнаружили у 40-летнего туриста, вернувшегося из Индии в Москву 21 апреля. Мужчина находился за рубежом с 11 по 20 апреля. В поездке был один, посещал несколько городов страны, а также выезжал в Непал.

«По его утверждению, пил проточную фильтрованную воду из-под крана, питался в разных кафе. По возвращении домой почувствовал недомогание и обратился к медикам», - говорится в пресс-релизе.

В Роспотребнадзоре установили круг контактых лиц, состоящий из 321 человека в 33 регионах страны - члены семьи, пассажиры и экипаж рейса, которым прибыл пациент, медики скорой помощи. Всех их взяли под медицинское наблюдение.

В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время ни у кого из контактных лиц симптомов заболевания нет. В Подмосковье продолжаются противоэпидемические мероприятия. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.