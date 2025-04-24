Инфекционист назвал опасный симптом холеры, усугубляющийся жарой

В случае заболевания холерой опасность летального исхода заключается в обезвоживании организма. Об этом рассказал «Звезде» врач-инфекционист Азизбек Ботиров.



В Подмосковье на этой неделе выявили завозной случай холеры. По данным Роспотребнадзора, заболевание обнаружили у 40-летнего туриста, вернувшегося из Индии в Москву 21 апреля.

«Слабость, вялость, сухость во рту, жажда, частые дефекации в виде жидкого стула, которые могут привести к быстрому истощению и быстрому обезвоживанию. Сейчас жара, если не пить воду в достаточном количестве, организм быстро истощается», - объяснил специалист.

Он подчеркнул, что, возвращаясь из жарких стран, желательно оставаться дома некоторое время и поменьше контактировать с людьми, а также наблюдать за своим состоянием.

Инфекционист, заведующий кафедрой инфекционных болезней Медицинского института РУДН Сергей Вознесенский рассказал, что у врачей сейчас есть очень четкие и однозначные стандарты действия как в случае выявления больного холерой, так и в случае подозрения на заболевание.

«Потенциально инфицированные холерой, кто был в контакте с больным, помещаются на государственный карантин сроком пять дней. Они получают обследование и профилактику, что сводит дальнейшее распространение этого заболевания вглубь населения не к минимуму, а к нулю», - подчеркнул инфекционист.

Холера - это острая кишечная, антропонозная инфекция, вызываемая бактериями вида Vibrio cholerae. Чаще всего бактерии попадают в организм человека через зараженные продукты и неочищенную питьевую воду.