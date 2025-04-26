Дроны «Баба-яга» ВСУ атаковали пожарных, тушивших огонь «Нового Иерусалима»

Украинские боевики при нападении на пожарных применили ударные дроны типа «Баба-яга». Это произошло во время тушения пламени, охватившего храмовый комплекс «Новый Иерусалим». Об этом заявили в группировке войск «Север».

«В результате сбросов взрывных устройств, строения храмового комплекса загорелись. Оперативно прибывшие пожарные расчеты также были атакованы дронами "Баба-яга" ВСУ, но успели укрыться», - сообщили в группировке войск.

В то же время из-за угрозы новых обстрелов нельзя приступить к восстановлению икон. К концу дня 25 апреля все попытки работы на месте пожара для спасения оставшихся икон и других святынь не представляются возможными.

Напомним, это произошло в четверг, 24 апреля. Примерно в девять часов вечера украинские вооруженные силы напали на «Новый Иерусалим», который представляет собой репродукцию библейского Иерусалима. Он расположен в селе Сухарево Валуйского округа Белгородской области.

В итоге деревянный храм из-за сброса боеприпаса сгорел полностью. По предварительной информации, пострадавших нет.