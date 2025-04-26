МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Дроны «Баба-яга» ВСУ атаковали пожарных, тушивших огонь «Нового Иерусалима»

В группировке «Север» сообщили, что пожарные расчеты успели скрыться, когда боевики начали атаковать их дронами.
Дарина Криц 2025-04-26 04:36:09
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Украинские боевики при нападении на пожарных применили ударные дроны типа «Баба-яга». Это произошло во время тушения пламени, охватившего храмовый комплекс «Новый Иерусалим». Об этом заявили в группировке войск «Север».

«В результате сбросов взрывных устройств, строения храмового комплекса загорелись. Оперативно прибывшие пожарные расчеты также были атакованы дронами "Баба-яга" ВСУ, но успели укрыться», - сообщили в группировке войск.

В то же время из-за угрозы новых обстрелов нельзя приступить к восстановлению икон. К концу дня 25 апреля все попытки работы на месте пожара для спасения оставшихся икон и других святынь не представляются возможными. 

Напомним, это произошло в четверг, 24 апреля. Примерно в девять часов вечера украинские вооруженные силы напали на «Новый Иерусалим», который представляет собой репродукцию библейского Иерусалима. Он расположен в селе Сухарево Валуйского округа Белгородской области.

В итоге деревянный храм из-за сброса боеприпаса сгорел полностью. По предварительной информации, пострадавших нет. 

#белгородская область #ВСУ #пожарные #Новый Иерусалим #группировка "север"
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Северный десант
2
Высшая школа ПВО
3
Фрегаты 11356. Россия/Индия
4
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
5
Броневики СВО. Часть 1
6
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
7
Ми-8. Полет в Магадан
8
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
9
СВО. Батальон штурма и разграждения
10
Пожарные в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 