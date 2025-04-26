Лавров: Россия не обсуждает детали переговоров, в отличие от Зеленского

Россия ведет себя вежливо и не раскрывает детали переговоров, в отличие от Владимира Зеленского. Такое мнение выразил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу CBS.

«Мы по-настоящему вежливые люди и, в отличие от некоторых, никогда не обсуждаем на публике то, о чем идет речь на переговорах. В противном случае они несерьезны. Если вам нужно узнать мнение относительно сути, обратитесь к Зеленскому», - заявил он.

По словам Лаврова, Зеленский «счастлив поговорить с кем угодно посредством СМИ», в том числе с президентом США Дональдом Трампом, которому он предъявляет требования. Российский дипломат подчеркнул, что в рамках переговорного процесса Москва рассматривает и выдвигает серьезные предложения, которые не стоит афишировать до конца.

Напомним, сегодня состоялась трехчасовая встреча президента РФ Владимира Путина со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом. На ней стороны обсудили возможность возобновления прямых переговоров между Киевом и Москвой.