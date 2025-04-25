Появились кадры встречи Путина и Уиткоффа в Кремле

Президент России Владимир Путин встретился со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом в Кремле.

Глава государства лично встретил Уиткоффа в Кремле и поприветствовал на английском языке, после чего пригласил его за стол переговоров.

Ранее американские журналисты попытались узнать у главы МИД РФ Сергея Лаврова, верны ли слова Трампа о том, что Уиткофф 25 апреля встретится с российским лидером. Лавров ответил в шутливой форме.

Двадцать второго апреля стало известно о том, что Уиткофф планирует посетить Москву. Такими планами спецпредставителя главы Белого дома поделился помощник Путина Юрий Ушаков.

Встреча в Кремле была запланирована после переговоров Уиткоффа с украинскими властями, на которых он довел пункты плана Трампа по урегулированию конфликта.

Вечером 23 апреля трекинговая система Flightradar показала, что самолет Уиткоффа вылетел из Франции, предположительно, в сторону России.