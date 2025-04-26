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ФСБ показала кадры допроса украинского агента, убившего генерала Москалика

Террорист был завербован в апреле 2023 года.
Сергей Лебедев 2025-04-26 20:04:15
© Фото: ЦОС ФСБ России © Видео: ЦОС ФСБ России

Федеральная служба безопасности Российской Федерации опубликовала видео задержания и допроса агента украинских спецслужб Игната Кузина, убившего генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. Во время беседы со следователями террорист признался, что был завербован в апреле 2023 года.

«В 2023 году в сентябре я уехал в Москву... В 2025 году в феврале купил автомобиль, нашел тайник, из которого забрал видеокамеру и бомбу», - рассказывает преступник.

По его словам, у него был куратор по имени Вадим. Именно он давал указания и передал координаты тайника.

Напомним, о задержании Игната Кузина стало известно сегодня.

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