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Минимум четыре человека погибли и 400 пострадали при взрыве в порту Ирана

Спасатели продолжают ликвидировать последствия происшествия.
Константин Денисов 2025-04-26 16:41:11
© Фото: Скриншот видео

Минимум четыре человека погибли и 400 пострадали в результате взрыва в иранском порту  Бендер-Аббас. Об этом сообщил глава службы спасения Ирана Бабак Махмуди.

«У нас есть статистика, но нам подтвердили гибель четырех человек», – сказал Махмуди в интервью местному телевидению.

Между тем, по информации агентства Tasnim, количество пострадавших уже превысило 500 человек.

Ранее сообщалось о 281 пострадавшем и отсутствии погибших.

Мощный взрыв в порту прогремел утром 26 апреля. По предварительной версии, взорвался топливный бак.

#Иран #происшествие #взрывы
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