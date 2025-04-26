Минимум четыре человека погибли и 400 пострадали при взрыве в порту Ирана

Минимум четыре человека погибли и 400 пострадали в результате взрыва в иранском порту Бендер-Аббас. Об этом сообщил глава службы спасения Ирана Бабак Махмуди.

«У нас есть статистика, но нам подтвердили гибель четырех человек», – сказал Махмуди в интервью местному телевидению.

Между тем, по информации агентства Tasnim, количество пострадавших уже превысило 500 человек.

Ранее сообщалось о 281 пострадавшем и отсутствии погибших.

Мощный взрыв в порту прогремел утром 26 апреля. По предварительной версии, взорвался топливный бак.