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Захарова: к убийству Москалика могут быть причастны украинские спецслужбы

В деле убийства генерал-лейтенанта появляется украинский след.
Константин Денисов 2025-04-25 18:00:12
© Фото: ТРК «Звезда»

К убийству генерал-лейтенанта Ярослава Москалика могут быть причастны украинские спецслужбы. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Есть основания полагать, что к убийству причастны украинские спецслужбы», - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Она добавила, что, если информация об украинском следе подтвердится, это будет означать, что киевский режим снова продемонстрировал миру свою «варварскую и вероломную сущность».

Помимо этого, представитель российского внешнеполитического ведомства отметила. что причиной для убийства могло стать участие Москалика в Контактной группе и нормандском формате по Украине.

Захарова также выразила соболезнования родным и близким погибшего.

Напомним, утром 25 апреля в подмосковной Балашихе взорвался автомобиль, в котором находился Москалик. СК РФ возбудил уголовное дело по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот взрывчатых веществ».

#Мария Захарова #убийство #МИД РФ
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