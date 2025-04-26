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Число пострадавших при взрыве в порту Ирана выросло до 281

Ранее сообщалось о ста раненых.
Константин Денисов 2025-04-26 14:49:17
© Фото: Скриншот видео

Количество пострадавших в результате взрыва в порту Махид Раджаи рядом с городом Бендер-Аббас на юге Ирана увеличилось до 281. Об этом сообщает  агентство Mehr, ссылаясь на экстренные службы.

«В результате взрыва пострадал 281 человек», – говорится в сообщении.

Пострадавших госпитализируют в городские больницы. В полной готовности находятся и клиники в соседних городах Джахром и Лар. Все медицинские учреждения работают в усиленном режиме.

Сейчас работа морской гавани приостановлена. На месте трудятся сотрудники экстренных служб.

Взрыв произошел утром 26 апреля. Он был такой силы, что звук слышали в 20 км от эпицентра. В результате вспыхнул крупный пожар, который до сих пор пытаются потушить.

#Иран #взрывы #происшетвие
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