Число пострадавших при взрыве в порту Ирана выросло до 281

Количество пострадавших в результате взрыва в порту Махид Раджаи рядом с городом Бендер-Аббас на юге Ирана увеличилось до 281. Об этом сообщает агентство Mehr, ссылаясь на экстренные службы.

«В результате взрыва пострадал 281 человек», – говорится в сообщении.

Пострадавших госпитализируют в городские больницы. В полной готовности находятся и клиники в соседних городах Джахром и Лар. Все медицинские учреждения работают в усиленном режиме.

Сейчас работа морской гавани приостановлена. На месте трудятся сотрудники экстренных служб.

Взрыв произошел утром 26 апреля. Он был такой силы, что звук слышали в 20 км от эпицентра. В результате вспыхнул крупный пожар, который до сих пор пытаются потушить.