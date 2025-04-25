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Трамп отреагировал на убийство российского генерал-лейтенанта Москалика

Американский лидер прокомментировал по просьбе СМИ убийство Москалика по пути из Вашингтона в Рим.
Марина Крижановская 2025-04-25 23:23:58
© Фото: СК РФ

Президент США Дональд Трамп отреагировал на убийство высокопоставленного российского военачальника генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. Он охарактеризовал произошедшее как крупное убийство, пообещав внимательно с ним ознакомиться.

«Это крупное дело. Я рассмотрю это», - ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Об этом он заявил сотрудникам СМИ на борту своего самолета по пути в Рим. Напомним, Дональд Трамп пообещал приехать со своей супругой Меланией на похороны главы Римско-католической церкви папы Франциска. Он покинет столицу Италии вечером в субботу, 26 апреля, и вернется в Соединенные Штаты.

Утром 25 апреля в городе Балашиха Московской области погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Очевидцы сообщили, что сначала они услышали хлопок, после чего взорвался автомобиль.

Следственный комитет России информировал, что взрыв возник из-за срабатывания самодельного устройства, в котором были поражающие элементы. Место происшествия начали осматривать специалисты.

#Россия #в стране и мире #сша #Дональд Трамп #убийство #Балашиха #генштаб вс рф #Ярослав Москалик
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