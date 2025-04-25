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Песков: Россия должна быть начеку, несмотря на мирные переговоры

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что Киев продолжает вовлеченность в террористическую активность.
Сергей Лебедев 2025-04-25 19:22:19
© Фото: sledcom_press, Telegram

Россия должна быть начеку и понимать суть киевского режима, несмотря на мирные переговоры. Об этом заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков, комментируя убийство генерал-лейтенанта Ярослава Москалика.

«Киевский режим лишний раз просто показывает свою сущность и продолжает вовлеченность в террористическую активность на территории нашей страны», - подчеркнул официальный представитель Кремля.

Напомним, сегодня в подмосковной Балашихе взорвался автомобиль. В результате теракта погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Ярослав Москалик.

По данному факту Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело. Отмечается, что преступники использовали самодельную бомбу. Сейчас устанавливаются их личности.

По словам официального представителя министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой, к убийству военачальника могут быть причастны украинские спецслужбы.

#в стране и мире #Киев #убийство #бомба #переговоры #Дмитрий Песков #Президент #Ярослав Москалик
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