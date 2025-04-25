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Кортеж Стива Уиткоффа покинул Кремль

Встреча спецпосланника Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным длилась около трех часов.
Сергей Лебедев 2025-04-25 17:44:13
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Кортеж, в котором находится специальный посланник американского лидера Стив Уиткофф, покинул Кремль. Об этом сообщает корреспондент телеканала «Звезда».

Напомним, сегодня состоялась встреча Стива Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным. Она длилась около трех часов.

Как сообщили в Кремле, в переговорах участвовали руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и помощник главы государства Юрий Ушаков.

Предыдущая встреча Стива Уиткоффа и Владимира Путина состоялась 11 апреля в Санкт-Петербурге. На ней обсуждались аспекты урегулирования украинского кризиса.

#в стране и мире #сша #Кремль #Владимир Путин #переговоры #Кортеж #стив Уиткофф
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