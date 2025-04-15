«Мир на пороге»: что спецпосланник Трампа рассказал о встрече с Путиным

Весь мир стоит на пороге чего-то важного. Так итог переговоров с Владимиром Путиным оценил спецпосланник Трампа Стив Уиткофф. Впервые после поездки в Санкт-Петербург американский представитель раскрыл подробности этой встречи. В интервью Fox News он заявил, что США и Россия приближаются к соглашению по украинскому вопросу.

«Это моя третья встреча с президентом Путиным. Она продолжалась почти пять часов. В кабинете также присутствовали два его ближайших советника - Юрий Ушаков и Кирилл Дмитриев. Беседа была содержательная. Требование Путина - заключить долгосрочный мир. Так что речь уже не про простое прекращение огня», - рассказал специальный посланник президента США.

В Кремле, в свою очередь, хоть и оценивают контакты с США как положительные, но отмечают, что сиюминутных результатов все же ждать не стоит. По словам пресс-секретаря российского президента, пока для общих решений не обозначены и временные рамки.

«Пока нет четких очертаний какого-то соглашения, но есть политическая воля двигаться в сторону этого соглашения. Еще раз повторяю: мы весьма и весьма положительно оцениваем те конструктивные и содержательные контакты, которые имели место», - сказал Дмитрий Песков.

Как рассказал Уиткофф, один из ключевых вопросов мирной сделки касается пяти территорий. Видимо, имея в виду Крым, ДНР и ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. Но есть и другие важные нюансы.

«Эта мирная сделка касается так называемых пяти территорий, но на самом деле обсуждается еще больше вопросов. Речь идет о протоколах безопасности, о НАТО и пятой статье. Очень много деталей», - рассказал спецпредставитель Трампа.

Упомянутая пятая статья НАТО посвящена коллективной обороне стран блока. В ней идет речь о том, что если какое-либо государство альянса подвергается нападению, то это будет считаться агрессией против всех стран НАТО.

«Раньше были предложения со стороны некоторых членов ЕС, чтобы после заключения перемирия уже предусмотреть для Украины гарантию действия этой пятой статьи. Без того, чтобы принимать ее в НАТО. Могут быть еще какие-то варианты. Но речь, скорее, идет о гарантиях Украине. В какой форме они должны быть предоставлены, кем и так далее», - говорит политолог Георгий Бовт.

Ключом к новым отношениям России и США Уиткофф назвал коммерческие проекты. По его словам, сотрудничество в этом направлении даст настоящую стабильность региону.

«То, что между Россией и США существует огромный потенциал для взаимовыгодного экономического сотрудничества и то, что это сотрудничество может играть стабилизирующую роль для всего мира - это однозначно», - сказал Дмитрий Песков.

На фоне контактов России и США и их позитивных оценок Wall Street Journal сообщает о расколе в команде американского президента. Если один полюс занимает как раз Уиткофф, то на другом те, кто пытается убедить Трампа относиться к России с осторожностью. Среди таких советников - спецпосланник по Украине Кит Келлог и госсекретарь Марко Рубио.

Но несмотря на это, стратегия Дональда Трампа в целом остается неизменной. Так, он в очередной раз обрушился с критикой на Зеленского.

«Ошибка заключалась в том, что вообще допустили эту войну. Если бы Байден был компетентным и если бы Зеленский был компетентным - а я не уверен, что он таковым является, у нас была тяжелая встреча с ним, - он просто продолжал просить все больше и больше. Зеленский постоянно ищет возможности купить ракеты. Когда начинаешь войну, ты должен знать, что ее выиграешь. Особенно войну против того, кто в 20 раз больше тебя по размеру. А затем надеешься, что тебе выделят немного ракет», - заявил американский лидер.

На эти слова Трампа тут же отреагировали и на Украине. В Раде даже заявили, что такая риторика Трампа могла бы стать и поводом для разрыва дипотношений с США. Об этом заявила депутат Марьяна Безуглая. Правда, она добавила, что это возможно только в теории.

«Трамп обвинил Украину в том, что это мы начали войну, а не Россия напала на нас. США - их союзник сейчас, к сожалению. Теоретически ситуация является поводом для разрыва дипломатических отношений с США», - считает нардеп.

Но те, кто готов поддерживать Киев без каких-либо оговорок, - по прежнему находятся в Европе. Новые поставки вооружений накануне обсуждали министры иностранных дел ЕС в Люксембурге. По словам главы евродипломатии, Брюссель собрал уже две трети из обещанного Киеву миллиона снарядов. А также обязался выделить очередной пакет помощи на 23 миллиарда евро. А Париж и Лондон говорят еще и об отправке на Украину военных.

«Макрон и Стармер играют словами. Сейчас придумали «resilience forces» («силы сопротивления»). То есть, чтобы сохранить «сопротивляемость» Украины, сзади поставят уже теперь не заградотряды, к которым украинская армия привыкла, а «цивилизованных» военных из западных стран. Но охранять-то они будут что? Все тот же режим? Никто же про выборы даже не заикается. Сейчас, правда, американцы сказали: надо проводить выборы», - прокомментировал планы европейцев глава МИД России Сергей Лавров.

Бесплатной солидарности не будет - премьер Польши Дональд Туск заявил, что его страна собирается зарабатывать на Украине. Речь идет о восстановлении после окончания боевых действий. И в вопросе выгоды поляки собираются брать пример с других государств.

«Не будет такого, что Польша будет наивно помогать, а другие будут зарабатывать на восстановлении Украины. Польша будет солидарна и будет зарабатывать деньги, жестко отстаивая собственные интересы и интересы компаний республики», - предупредил Туск.

Тем временем в Одессе сегодня встречали генсека НАТО Марка Рютте. На последней встрече контактной группы в Брюсселе он пообещал Киеву, что несмотря на дистанцирование США, поток оружия и разведданных на Украину будет продолжаться.