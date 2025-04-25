Лавров: Франция иногда «шепотом» посылает России сигналы

Франция иногда «шепотом» посылает России сигналы о желании решать возникшие проблемы. Об этом сегодня заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Иногда наши французские коллеги посылают нам сигналы о том, что они на самом деле хотят как-то решать возникшие проблемы, но посылают их шепотом», - сказал глава внешнеполитического ведомства.

Напомним, в конце прошлого года Сергей Лавров рассказал, что Франция предлагала России устроить переговоры по украинскому вопросу без участия Киева, тем самым нарушая так называемый принцип Запада «Ни слова об Украине без самой Украины». По его словам, обращения от коллег из Парижа поступали по закрытым каналам.

Министр отмечал, что Россия не отказывалась от содействия. Но Москва не может серьезно относиться к подобным предложениям от французской стороны.

Позже Сергей Лавров посоветовал европейским лидерам не говорить с нашей страной на языке превосходства.