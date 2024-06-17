В «Диктанте Победы-2024» приняли участие более двух миллионов человек

В акции «Диктант Победы» в 2024 году приняли участие более двух миллионов человек из 61 страны, в том числе жители воссоединенных регионов России. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на пресс конференции в ТАСС.

«В этом году в диктанте приняли участие более двух миллионов человек в 61 стране. Приятно, что активное участие в диктанте принимали и жители воссоединенных регионов юго-запада Российской Федерации», - сообщил Нарышкин.

Директор СВР России подвел итог, что историю Великой Отечественной войны россияне знают «неплохо». Он уточнил, что на максимальные 25 баллов диктант написали в том числе студенты и школьники. Нарышкин также рассказал о массовых кибератаках на сайт просветительской акции.

В «Диктанте Победы» приняли участие более 50 тысяч военнослужащих ВС РФ. Заместитель министра обороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин сообщил, что акция вызывает большой интерес и поддержку в Вооруженных силах РФ.