МО РФ: нанесен массированный удар по ракетно-космическим предприятиям Украины

Минобороны России сообщает о нанесении массированного удара по предприятиям ВПК Украины.
Отмечено, что удар наносился сегодня ночью. В ходе него применили высокоточное оружие большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотные летательные аппараты.
Целью стали украинские предприятия авиационной, ракетно-космической, машиностроительной и бронетанковой промышленности. Помимо этого, досталось и производствам ракетного топлива и порохов противника.
В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что цели удара были достигнуты. Удалось поразить все намеченные объекты.
Ранее сообщалось, что российские военнослужащие уничтожили пункты временной дислокации боевиков в Сумской области. Это сделал расчет БПЛА «Форпост» и летчики ВКС России.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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