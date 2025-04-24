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МО РФ: нанесен массированный удар по ракетно-космическим предприятиям Украины

Также поражались объекты предприятий авиационной, машиностроительной и бронетанковой промышленности киевского режима. Досталось и производствам ракетного топлива и порохов.
2025-04-24 12:07:45
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает о нанесении массированного удара по предприятиям ВПК Украины. 

Отмечено, что удар наносился сегодня ночью. В ходе него применили высокоточное оружие большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотные летательные аппараты. 

Целью стали украинские предприятия авиационной, ракетно-космической, машиностроительной и бронетанковой промышленности. Помимо этого, досталось и производствам ракетного топлива и порохов противника. 

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что цели удара были достигнуты. Удалось поразить все намеченные объекты.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие уничтожили пункты временной дислокации боевиков в Сумской области. Это сделал расчет БПЛА «Форпост» и летчики ВКС России.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#Украина #беспилотники #спецоперация #Высокоточное оружие #массированный удар
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