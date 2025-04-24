МО РФ: нанесен массированный удар по ракетно-космическим предприятиям Украины

Минобороны России сообщает о нанесении массированного удара по предприятиям ВПК Украины.

Отмечено, что удар наносился сегодня ночью. В ходе него применили высокоточное оружие большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотные летательные аппараты.

Целью стали украинские предприятия авиационной, ракетно-космической, машиностроительной и бронетанковой промышленности. Помимо этого, досталось и производствам ракетного топлива и порохов противника.

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что цели удара были достигнуты. Удалось поразить все намеченные объекты.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие уничтожили пункты временной дислокации боевиков в Сумской области. Это сделал расчет БПЛА «Форпост» и летчики ВКС России.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.