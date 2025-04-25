СК возбудил уголовное дело после взрыва машины в Балашихе

СК РФ возбудил уголовное дело после взрыва в подмосковной Балашихе. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«В связи со взрывом автомобиля в городе Балашихе Московской области возбуждено уголовное дело», - отмечается в заявлении.

На место происшествия работают криминалисты, следователи и эксперты Следственного комитета РФ.

Напомним, на улице Авиаторов в подмосковной Балашихе произошел взрыв автомобиля.По данным очевидцев, сначала был громкий хлопок, затем машина загорелась. К этой минуте пожар потушен, специалисты выясняют причины случившегося.