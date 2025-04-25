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СК возбудил уголовное дело после взрыва машины в Балашихе

На место происшествия выехали следователи, криминалисты и эксперты СК России.
Игнат Далакян 2025-04-25 12:16:25
© Фото: Telegram, ru_balashiha © Видео: СК РФ

СК РФ возбудил уголовное дело после взрыва в подмосковной Балашихе. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«В связи со взрывом автомобиля в городе Балашихе Московской области возбуждено уголовное дело», - отмечается в заявлении.

На место происшествия работают криминалисты, следователи и эксперты Следственного комитета РФ.

Напомним, на улице Авиаторов в подмосковной Балашихе произошел взрыв автомобиля.По данным очевидцев, сначала был громкий хлопок, затем машина загорелась. К этой минуте пожар потушен, специалисты выясняют причины случившегося.

#в стране и мире #взрыв #Автомобиль #Балашиха
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