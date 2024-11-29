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Горемыкин наградил военных художников студии Грекова

По словам замминистра обороны, коллектив внес неоценимый вклад в сохранение исторической памяти, формирование позитивного образа защитника Отечества.
Ирина Егорова 2024-11-29 19:38:45
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Центральном Доме Российской Армии открылась выставка по случаю 90-летнего юбилея студии военных художников имени М.Б. Грекова.

Творчество художников студии высоко оценивается руководством страны. Заместитель министра обороны Виктор Горемыкин приехал на мероприятие, чтобы поздравить и наградить коллектив орденом за заслуги в культуре и искусстве.

«Пройдя славный путь от изо мастерской армейских художников до легендарного творческого объединения, студия внесла неоценимый вклад в сохранение исторической памяти, формирование позитивного образа защитника Отечества», - заявил Горемыкин.

В году Великой Отечественной войны часть художников-грековцев ушла на фронт. Символом военного времени стали написанные ими плакаты - «Отстоим Москву», «Дойдем до Берлина!». Сейчас некоторые мастера студии работают в зоне спецоперации.

К 90-летию со дня основания Студии военных художников имени Митрофана Грекова министерство обороны РФ запустило мультимедийный раздел «Здесь кисть приравняли к штыку». На его страницах рассказывается о становлении студии, а также представлены самые знаменитые работы ее мастеров.

#Минобороны РФ #Студия #Виктор Горемыкин #художники #Студия имени Грекова
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