Горемыкин наградил военных художников студии Грекова

В Центральном Доме Российской Армии открылась выставка по случаю 90-летнего юбилея студии военных художников имени М.Б. Грекова.

Творчество художников студии высоко оценивается руководством страны. Заместитель министра обороны Виктор Горемыкин приехал на мероприятие, чтобы поздравить и наградить коллектив орденом за заслуги в культуре и искусстве.

«Пройдя славный путь от изо мастерской армейских художников до легендарного творческого объединения, студия внесла неоценимый вклад в сохранение исторической памяти, формирование позитивного образа защитника Отечества», - заявил Горемыкин.

В году Великой Отечественной войны часть художников-грековцев ушла на фронт. Символом военного времени стали написанные ими плакаты - «Отстоим Москву», «Дойдем до Берлина!». Сейчас некоторые мастера студии работают в зоне спецоперации.

К 90-летию со дня основания Студии военных художников имени Митрофана Грекова министерство обороны РФ запустило мультимедийный раздел «Здесь кисть приравняли к штыку». На его страницах рассказывается о становлении студии, а также представлены самые знаменитые работы ее мастеров.