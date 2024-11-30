МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«Кисть приравняли к штыку»: как художники студии Грекова работают в зоне СВО

Еще в годы Великой Отечественной войны художники-грековцы написали плакаты «Отстоим Москву», «Дойдём до Берлина», сегодня их традиции продолжают 35 человек.
Лана Иден 2024-11-30 06:43:43
© Фото: ТРК «Звезда»

Студия имени Грекова - единственное в мире объединение военных художников. Ей исполнилось 90 лет 29 ноября. Еще в годы Великой Отечественной часть художников-грековцев ушла на фронт. Тогда, символом военного времени стали написанные ими плакаты - «Отстоим Москву», «Дойдём до Берлина».

Студия была основана приказом Народного комиссара обороны СССР Ворошиловым в память о первом советском художнике-баталисте. Зачислялись туда одарённые красноармейцы, и с началом Великой Отечественной войны они ушли на фронт вместе с маршевыми ротами.

Традиции предшествующего поколения сегодня продолжают 35 человек. Живописцы уезжают в боевые командировки, в том числе и в Сирию. Каждую неделю кто-то из студийцев едет в зону СВО. Портреты бойцов и местные пейзажи пишутся в окопах, блиндажах и подвалах, нередко – под звуки летящих снарядов. По их словам, только так получатся стоящие работы.

«Для чего это нужно? Не знаю, мне сразу хочется процитировать Бодрова - что сила в правде, собственно, мы и ездим наверное за правдой», — скульптор Студии военных художников имени М.Б. Грекова Дмитрий Клавсуц.

За время работы Студии более 130 мастеров создали десятки тысяч произведений искусства, и не только на батальную тему. Творчество художников студии высоко оценивается руководством РФ. Напомним, что Заместитель министра обороны Виктор Горемыкин наградил художников орденом за заслуги в культуре и искусстве.

#ВОВ #Великая Отечественная война #искусство #художник #Студия имени Грекова #СВО
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Связь в зоне СВО. Продолжение
2
РХБЗ в зоне СВО
3
Казанское. Высшее. Танковое
4
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
5
Оружие Южной Африки
6
Центральный ядерный полигон. Продолжение
7
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
8
Воткинск. Центр военного ракетостроени
9
Саперы МЧС в зоне СВО
10
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 