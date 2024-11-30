«Кисть приравняли к штыку»: как художники студии Грекова работают в зоне СВО

Студия имени Грекова - единственное в мире объединение военных художников. Ей исполнилось 90 лет 29 ноября. Еще в годы Великой Отечественной часть художников-грековцев ушла на фронт. Тогда, символом военного времени стали написанные ими плакаты - «Отстоим Москву», «Дойдём до Берлина».

Студия была основана приказом Народного комиссара обороны СССР Ворошиловым в память о первом советском художнике-баталисте. Зачислялись туда одарённые красноармейцы, и с началом Великой Отечественной войны они ушли на фронт вместе с маршевыми ротами.

Традиции предшествующего поколения сегодня продолжают 35 человек. Живописцы уезжают в боевые командировки, в том числе и в Сирию. Каждую неделю кто-то из студийцев едет в зону СВО. Портреты бойцов и местные пейзажи пишутся в окопах, блиндажах и подвалах, нередко – под звуки летящих снарядов. По их словам, только так получатся стоящие работы.

«Для чего это нужно? Не знаю, мне сразу хочется процитировать Бодрова - что сила в правде, собственно, мы и ездим наверное за правдой», — скульптор Студии военных художников имени М.Б. Грекова Дмитрий Клавсуц.

За время работы Студии более 130 мастеров создали десятки тысяч произведений искусства, и не только на батальную тему. Творчество художников студии высоко оценивается руководством РФ. Напомним, что Заместитель министра обороны Виктор Горемыкин наградил художников орденом за заслуги в культуре и искусстве.