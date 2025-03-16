В Калининграде простились с Героем России Сергеем Чебневым

В Калининграде в Доме офицеров Балтийского флота простились с Героем Российской Федерации, полковником Сергеем Чебневым, героически погибшим в августе прошлого года в Курской области. Проводить офицера в последний путь пришли его родные, друзья, сослуживцы, губернатор Алексей Беспрозванных и простые жители города.

Отпевание военнослужащего пройдет в Кафедральном соборе Христа Спасителя. Сергея Чебнева похоронят с воинскими почестями на военно-мемориальном кладбище «Курган славы».

Напомним, Сергей Чебнев 12 дней руководил обороной Малой Локни. Он командовал личным составом трех полков различного подчинения, которые в итоге не дали украинским боевикам прорваться к Курской атомной электростанции в Курчатове.

18 августа противник атаковал поселок из РСЗО HIMARS и высадил десант в тылу. Чтобы не дать боевикам закрепиться, Сергей Чебнев лично возглавил штурмовую группу. В том бою он погиб. Тело офицера нашли только в марте.

За совершенный подвиг Владимир Путин посмертно вручил Сергею Чебневу звание Героя Российской Федерации. Медаль «Золотая звезда» президент лично передал супруге военнослужащего.