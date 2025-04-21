МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин ратифицировал договор о стратегическом партнерстве с Ираном

Соглашение затрагивает вопросы экономики, энергетики, культуры, обороны и безопасности.
Сергей Лебедев 2025-04-21 15:57:50
© Фото: Vyacheslav Prokofyev, Kremlin Pool, Global Look Press

Российский президент Владимир Путин в понедельник подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ с Ираном. Соответствующий документ уже опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает 360.ru.

Напомним, в январе Москву посетил президент исламской республики Масуд Пезешкиан. В ходе этого визита он и Владимир Путин подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Соглашение затрагивает вопросы экономики, энергетики, культуры и, конечно, обороны и безопасности. Срок его действия рассчитан на 20 лет.

В Кремле отметили, что договор должен вывести отношения двух стран на новый уровень. Он заменил собой договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества, который действовал между странами с 2001 года.

Ранее, в конце февраля этого года, Владимир Путин также ратифицировал соглашение с Белоруссией о гарантиях безопасности. Договор был подписан в декабре в Минске.

#Россия #Иран #Владимир Путин #договор #Президент #закон #ратификация
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Северный десант
2
Высшая школа ПВО
3
Фрегаты 11356. Россия/Индия
4
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
5
Броневики СВО. Часть 1
6
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
7
Ми-8. Полет в Магадан
8
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
9
СВО. Батальон штурма и разграждения
10
Пожарные в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 