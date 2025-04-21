Путин ратифицировал договор о стратегическом партнерстве с Ираном

Российский президент Владимир Путин в понедельник подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ с Ираном. Соответствующий документ уже опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает 360.ru.

Напомним, в январе Москву посетил президент исламской республики Масуд Пезешкиан. В ходе этого визита он и Владимир Путин подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Соглашение затрагивает вопросы экономики, энергетики, культуры и, конечно, обороны и безопасности. Срок его действия рассчитан на 20 лет.

В Кремле отметили, что договор должен вывести отношения двух стран на новый уровень. Он заменил собой договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества, который действовал между странами с 2001 года.

Ранее, в конце февраля этого года, Владимир Путин также ратифицировал соглашение с Белоруссией о гарантиях безопасности. Договор был подписан в декабре в Минске.