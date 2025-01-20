Дружба и безопасность: какие пункты включает договор о партнерстве России и Ирана

Важнейшие переговоры прошли на неделе в Москве. Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. Обе стороны шли несколько лет к подписанию этого договора, и в нем нет сиюминутных задач.

В последние годы, Россия и Иран, после некоторого периода взаимного невнимания, начали заново открывать для себя друг друга. Отчасти, этому поспособствовало и начало СВО, когда Россия столкнулась с беспрецедентными западными санкциями - такими же, под какими уже много десятилетий находится Иран.

Иранский борт номер один приземлился на территории России во второй раз за время президентства Пезешкиана. Второй визит за полгода на языке дипломатии - это выражение заинтересованности.

По дороге в Кремль, иранский лидер почтил память павших русских воинов, возложив цветы на могиле неизвестного солдата в Александровском саду. Но главная часть визита прошла в зеленой гостиной Кремлевского дворца - месте приема особых гостей. На эту неделю у Москвы и Тегерана было запланировано завершение долгой и кропотливой работы, значимость которой особо подчеркнул Путин.

«Ваш сегодняшний визит имеет особое значение, потому что мы не только будем иметь возможность и обсудим все направления нашего сотрудничества, но и подпишем большой базовый договор между Россией и Ираном о всеобъемлющем стратегическом партнерстве», - заявил российский лидер.

Работу над документом начинали еще при жизни предшественника нынешнего лидера - президенте Раиси. Договор охватывает все сферы деятельности двух стран в том числе культуру, экономику, гуманитарную сферу, вопросы безопасности. Долгий список из 47 пунктов призван придать большой импульс развитию двусторонних отношений на долгий срок вперед. Именно исходя из важности его выверяли до мелочей.

Обсуждать двусторонние отношение и пути решения проблем в регионе лидеры государств продолжили уже за закрытыми дверями. Как заявил президент Ирана, предстояло обсудить последние детали. Это не формальность, а особенность иранского менталитета - все вопросы решаются лично, с глазу на глаз без каких-либо посредников и бюрократии. И вот наконец момент подписания договора. Срок действия - 20 лет. После этого, он будет автоматически продлеваться каждые пять лет.

На пресс-конференции по итогам переговоров Владимир Путин и Масуд Пезешкиан раскрыли детали договоренностей. В первую очередь договор затрагивает область экономики и торговли. Только за последние 10 месяцев товарооборот между нашими странами вырос на 15%, при чем 95% всех расчетов ведется в национальных валютах. Потенциал для дальнейшего развития - огромный, и принятый документ создает базу для этого развития.

Энергетика - один из важнейших пунктов договора. Россия уже построила в Иране первый блок атомной электростанции Бушер. Сейчас обсуждается строительство следующих блоков. Намечены и планы строительства газопровода в Иран через Азербайджан.

Также стороны договорились развивать культурные связи. Уже в этом году в Иране пройдут дни российской культуры. Среди других решений - упрощение визовой системы, и развитие банковских связей. В Тегеране также ожидается появление первого российского банка, а туристы смогут расплачиваться привычными всем картами.

«У нас 45 лет не было банков на территории Ирана. Это тоже шаг в направлении развития. потому что экономику нельзя развивать не имея расчетов. Об этом все говорят, поэтому система взаимных расчетов будет двигаться вперед», - заявил финансист Андрей Костин.

И самый обсуждаемый пункт договора - оборона и безопасность. Документ, подписанный с Ираном отличается от договоров, которые Россия заключила с Белоруссией и КНДР. Стороны не обязуются выступать на стороне друг друга, в случае нападения на кого-либо из нас. Но помогать врагам - согласно документу - запрещено.

В Москве и Тегеране подчеркивают, что никто не стремится к созданию альянсов, не дружит против кого-то и не собирается доминировать ни в регионе, ни в мире. Запад сам подтолкнул к сближению, не раз обманув в угоду своим интересам. Близкие по духу, соседи по территории, в похожей ситуации во внешней политике. В каком-то смысле сама история веками вела две страны к сотрудничеству.

Быть стойкими, оборонять свой дом и надеяться на лучшее иранцы учились 40 лет, постоянно увеличивая свой же рекорд по количеству западных санкций - больше пяти тысяч ограничений. Запад обескровливал целые отрасли. Ирану пришлось стать виртуозом экономики сопротивления. И он готов делиться с уже перегнавшей исламскую республику по количеству ограничений почти в три раза Россией этим бесценным опытом, а не только фруктами и коврами.

Договор двух стран - это не только об экономике, энергетике и безопасности. Он, по сути, о том, что жизнь в регионе должна стать справедливее, спокойнее и понятнее, когда развернувшиеся друг к другу соседи воплотят свои планы в жизнь.