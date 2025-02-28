Путин ратифицировал договор с Белоруссией о гарантиях безопасности

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, ратифицирующий соглашение с Белоруссией о гарантиях безопасности. Текст документа опубликован на официальном портале правовой информации.

«Ратифицировать договор между Российской федерацией и Республикой Беларусь о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства», - говорится в законопроекте.

Ранее Совет Федерации РФ одобрил закон о ратификации договора между этими странами.

Напомним, 6 декабря 2024 года в Минске состоялось подписание соглашения о гарантиях взаимной безопасности между двумя странами. Договор предполагает задействование всех сил для защиты Союзного государства, в том числе ядерное оружие.