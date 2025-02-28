МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин ратифицировал договор с Белоруссией о гарантиях безопасности

Документ был подписан в Минске 6 декабря 2024 года.
Глеб Владовский 2025-02-28 19:50:05
© Фото: Sergey Bobylev Kremlin Pool Globallookpress

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, ратифицирующий соглашение с Белоруссией о гарантиях безопасности. Текст документа опубликован на официальном портале правовой информации.

«Ратифицировать договор между Российской федерацией и Республикой Беларусь о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства», - говорится в законопроекте.

Ранее Совет Федерации РФ одобрил закон о ратификации договора между этими странами.

Напомним, 6 декабря 2024 года в Минске состоялось подписание соглашения о гарантиях взаимной безопасности между двумя странами. Договор предполагает задействование всех сил для защиты Союзного государства, в том числе ядерное оружие.

 

#Россия #белоруссия #Владимир Путин #ратификация #гарантии безопасности
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
СВО. Батальон штурма и разграждения
2
Пожарные в зоне СВО
3
Танковые двигатели. Дизельные
4
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
5
СВО. Инженерные войска
6
Военная приемка во Вьетнаме
7
Народный ОПК
8
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
9
МиГ. 85 лет в строю
10
Военная приемка в Китае
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 