В Госдуме призвали Киев показать готовность к миру конкретными действиями

Если Украина действительно готова к перемирию и переговорам, она должна продемонстрировать это конкретными действиями. Об этом в беседе со «Звездой» заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Шамсаил Саралиев, комментируя Пасхальное перемирие в зоне спецоперации.

«Наш президент Владимир Владимирович Путин предложил перемирие в честь важного христианского праздника, Пасхи. Это решение должно было показать способность киевского режима соблюдать договоренности, участвовать в процессе мирных переговоров. Но в ответ мы услышали обвинения, что Россия якобы нарушала режим тишины и прочее», - сказал он в беседе со «Звездой».

Он отметил, что главное - «не вестись на разного вида уловки и манипуляции киевской власти», а если Украина действительно готова к миру, то она должна продемонстрировать это «конкретными действиями».

Ранее в Минобороны России объявили о завершении Пасхального перемирия и продолжении спецоперации. По данным ведомства, Киев за время перемирия нарушал режим прекращения огня 4 900 раз. При этом в целом интенсивность огня со стороны противника в дневное время снизилась.