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Путин поздравил россиян с Пасхой

Президент отметили, что великий праздник дарит веру в справедливость и добро.
Сергей Лебедев 2025-04-20 09:43:22
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости

Российский президент Владимир Путин поздравил православных христиан со Светлым Христовым Воскресением. В своем обращении, опубликованном на сайте Кремля, глава государства отметил, что великий праздник Пасхи дарит веру в справедливость и добро, надежду и любовь, а также объединяет вокруг непреходящих духовно-нравственных идеалов.

Президент также добавил, что Русская православная церковь и другие христианские конфессии играют большую роль в воспитании молодого поколения, укреплении семейных ценностей и общественного согласия, поддержке защитников Отечества, реализации благотворительных, патриотических и просветительских инициатив.

Напомним, вчера Владимир Путин принял участие в ночном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя. Службу провел Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Вместе с главой государства присутствовал и столичный мэр Сергей Собянин.

В субботу к верующим с пасхальным посланием обратился и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он напомнил, что Пасха является праздником праздников и торжеством из торжеств.

#праздник #Пасха #Владимир Путин #Православие #Президент
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