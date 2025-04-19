Патриарх Кирилл обратился к верующим с пасхальным посланием

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к верующим с традиционным пасхальным посланием. Он заявил, что Воскресение Христово разрушило преграду между Богом и людьми и избавило нас от власти зла.

Текст опубликован на сайте Русской православной церкви.

Патриарх Кирилл напоминает, что Пасха - это «праздник праздников и торжество из торжеств», а само Воскресение Христово является крепким основанием веры и надежды.

«Победа Христова есть единственная победа коей могут радоваться все человеческие существа от первозданного и до последнего», - говорится в публикации.

Это означает, что каждый человек может одержать победу над грехом и стать, «возлюбленным чадом Божиим».

«Мы празднуем Пасху, торжествуя не переход из одной земли в другую, пусть и Обетованную, как отмечали древние евреи ветхозаветную пасху, радуясь освобождению из многолетнего египетского плена. Наша Пасха об ином. Господь избавил нас от тьмы греха и тени смертной и даровал нам Небесное Царство», - значится в пасхальном послании.

Пасху в 2025 году православные христиане празднуют 20 апреля. Великий пост продлился в этом году с 3 марта по 19 апреля. Сегодня, по традиции в Великую Субботу в Иерусалиме в храме Гроба Господня сойдет Благодатный огонь. Вынос огня символизирует выход из гроба «света истинного» - воскресшего после распятия Иисуса Христа. На мероприятие всегда приезжает большое количество верующих, чтобы своими глазами увидеть схождение.