Путин и Собянин приехали на Пасху в храм Христа Спасителя

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин прибыли на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя.

Главный праздник Светлого Христова Воскресенья в этом году приходится на 20 апреля как у православных, так и у католиков.

Службу в храме Христа Спасителя по традиции проводит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он совершит заутреню и Божественную литургию.

Владимир Путин всегда посещает богослужения в честь Пасхи и других православных праздников. Рождество глава государства, как правило, встречает в церквях Московской области, а Пасху в главном кафедральном соборе России.