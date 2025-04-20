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WSJ раскрыла уловку министров для переубеждения Трампа

По информации газеты, министр финансов и министр торговли нашли удобный момент и смогли переубедить американского лидера по поводу введенных пошлин.
Дарья Ситникова 2025-04-20 06:25:59
© Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP Keystone Press Agency Global Look Press

Министр финансов Скотт Бессент и министр торговли Говард Лютник поймали момент переубедить президента США Дональда Трампа по вопросам касаемо масштабных пошлин. Об этом пишет RT со ссылкой на The Wall Street Journal.

По их информации, торговый советник президента Питер Наварро, который считается сторонником торговой войны, долго не подпускал их к американскому лидеру. Министры поймали момент, когда Наварро находился в другой части Белого дома, и вывели на разговор Трампа, который в итоге решил приостановить действие пошлин.

Торговый советник президента не мог начать спор и проводить контраргументы по поводу пошлин. Бессент и Лютник оставались с Трампом до тех пор, пока тот не объявил о 90-дневной паузе с пошлинами.

Напомним, в начале апреля Трамп неожиданно ввел пошлины на импорт из 185 стран. Однако в скором времени американский лидер объявил о 90-дневной паузе пошлин для 75 стран, в их число вошли государства Евросоюза.

#сша #Трамп #пошлины #бессент #лютник
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