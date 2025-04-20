Кнайсль: пасхальное перемирие может стать первым шагом к мир

Пасхальное перемирие не несет в себе важных последствий в конфликте на Украине, но может стать первым шагом к реальным действиям по прекращению огня. Об этом заявил руководитель центра Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в беседе с РИА Новости.

«Пасхальное перемирие - это не то, что будет иметь решающее военное значение, но дипломатия и человеческая жизнь часто нуждаются в жестах, прежде чем можно перейти к реальным мерам — военным или политическим. Это жест, и момент выбран удачно», - прокомментировала экс-глава МИД Австрии.

Она надеется, что пасхальное перемирие и вправду станет первым серьезным шагом к действиям по прекращению огня.

«Мы слышали... от Трампа, что если у сторон нет желания действительно вступить в перемирие и дипломатические переговоры, то США просто забросит это. Неясно, что он имел в виду: то ли они забросят всё, что связано с Украиной, то ли примут меры против одной из сторон», - добавила Кнайсль.

В субботу стало известно, что президент России Владимир Путин в канун православного праздника Пасхи отдал указ начальнику Генерального штаба ВС РФ Валерию Герасимову начать пасхальное перемирие, которое продлится с 19 апреля с 18.00 по мск до 00.00 мск 21 апреля.

В ответ на это, МИД Украины заявил, что в Киеве такой жест расценивают, как «манипуляцию».